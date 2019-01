Cronaca

Coriano

| 11:44 - 03 Gennaio 2019

Pompieri in azione nella tarda serata.

Il corpo senza di un uomo di 69 anni è stato trovato nella sua abitazione a Santa Marina Nuova di San Clemente. E' successo mercoledì 2 genanio. Nel tardo pomeriggio i Vigili del Fuoco sono entrati nella casa al piano terra di una abitaizone in via Coriano. Prima hanno rotto una finestra poi forzato una porta per permettere a personale del 118 di intervenire. Nell'abitazione il corpo senza vita dell'uomo, deceduto da alcuni giorni. Sul posto per i rilievi anche i Carabinieri di Coriano.