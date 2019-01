Morto dopo il brindisi in piazza Cavour, era un dipendente di Marche Multiservizi

Cronaca

Rimini

| 08:40 - 03 Gennaio 2019

L’arrivo dell’ambulanza in piazza Cavour.

Lavorava per la multiutility Marche Multiservizi a Pesaro l'uomo morto per un malore nella notte di Capodanno in piazza Cavour a Rimini. Secondo quanto ricostruito Alessandro Paci, 60 anni, si trovava in città per festeggiare San Silvestro quando si è accasciato a terra, forse per un infarto. Sono intervenuti prontamente i sanitari già presenti in piazza per il servizio di soccorso, ma le condizioni del 60enne sono apparse subito molto gravi. Portato in ospedale a Rimini è morto poco dopo. Ancora non si sa se sarà disposta una autopsia per chiarire le esatte cause della tragica scomparsa del 60enne.