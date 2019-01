Rimini Calcio: per il difensore Nava affare ormai fatto, il giovane Battistini al San Marino

Sport

Rimini

02 Gennaio 2019

Per il difensore esterno Valerio Nava l'affare è quasi fatto.

Un altro passo in avanti per il passaggio del difensore Valerio Nava al Rimini. L'accordo tra il club biancorosso e il procuratore del giocatore è ormai definito definito: oltre a questa stagione accordo anche per la prossima. Nava è un difensore che gioca sulla corsia mancina, in grado di assicurare una buona spinta sulla fascia, ma nella sua giovane carriera è stato impiegato anche a destra e al centro della difesa.

Ora si cercano un centrocampista e una punta. Per quest'ultimo ruolo i pezzi da novanta provenienti dalla serie B (Guidone, Scappini, Malcore, Cocco) sono destinati alle squadre di vertice. Gli obiettivi vanno ricercati tra gli attaccanti di seconda fascia come Sasha Cori (ex Santarcangelo), in uscita da Monza, Rocco Costantino (in uscita dal Sud Tirol se il ds Paolo Bravo metterà le mani su un altro bomber di razza: ma ci sono anche Pesaro e Teramo), il preferito dal ds Pietro Tamai e in scadenza di contratto, Simone Magnaghi in uscita da Pordenone, e Carmine De Sena, ex Ravenna, in uscita da Bisceglie. Intanto un altro ex Pro Piacennza si accasa: l'attaccante Filippo Maria Scardina, classe 1992, si è accasato al Fano.

Intanto tra le partenze Badjie, che l'Atalanta sistemerà altrove, e il giovane Battistini ormai accasatosi al San Marino.

GIOVANILI E’ tutto pronto per il 1° trofeo “Cuore Biancorosso”, il nuovo torneo giovanile targato Rimini F. C. dedicato alle società affiliate. La manifestazione, che si svolgerà sabato e domenica nella splendida cornice dello stadio “Romeo Neri”, è stata pensata per i giovani 2007 (1° anno della categoria Esordienti). Due i gironi del tabellone, 8 le formazioni in gara: Accademia Riminicalcio VB, Polisportiva Stella, Fya Riccione, Promosport, Polisportiva Sanges, Vis Misano, Vis Novafeltria e Igea Marina (in sintesi tutte le affiliate alla società biancorossa tranne la Fya San Clemente al momento priva della squadra 2007).

Durante tutta le giornata di sabato (il primo fischio d’inizio è previsto alle 9.30) si giocheranno le eliminatorie, domenica mattina spazio alla fase finale. A seguire le premiazioni alla presenza del presidente del Rimini F. C., Giorgio Grassi.