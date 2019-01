Ovina da' alla luce un rarissimo parto tetragemellare

Attualità

Repubblica San Marino

| 17:33 - 02 Gennaio 2019

La pecora di Lacaune Pura che ha dato alla luce quattro agnelli nella mattina di Capodanno.

Un particolare "regalo di Capodanno" dalla natura per i titolari del Ranch Francischin di Domagnano. Nella mattina del 1 gennaio, alle 7.30, una pecora di razza Lacaune Pura

è stata protagonista di un rarissimo parto tetragemellare, dando alla luce due esemplari maschi e due femmine di agnello. "Sono particolarmente apprezzate queste nascite poiché provengono da un’ovina che nella precedente lattazione ha prodotto 527 litri di latte su 207 giorni di lattazione, media produttiva di litri 2,540 al giorno", spiegano i responsabili del ranch. La media produttiva per lattazione in Francia, ove è presente il Centro Genetico di riproduzione e miglioramento dei parametri di razza, è di litri 400 ad ovina (media nazionale).