Capodanno riminese, denunciati 19 automobilisti alla guida sotto l'effetto dell'alcol

Cronaca

Rimini

| 17:07 - 02 Gennaio 2019

Pattuglia dei Carabinieri con etilometro.

Dalle 18 del 31 dicembre fino alla tarda serata del 1 gennaio, i Carabinieri della Compagnia di Rimini, al comando del Capitano Sabato Landi, oltre al contributo fornito nei servizi di ordine pubblico, hanno svolto un servizio straordinario di controllo del territorio per la prevenzione dei reati. Grande attenzione è stata riservata anche al controllo della circolazione stradale e al contrasto della guida sotto l'influsso di alcool: 19 le persone denunciate per guida in stato di ebbrezza con tasso alcolemico superiore a 0,8 g\l. Altre 14, rimaste sotto questa soglia, ma sopra gli 0,5 g\l, sono state sanzionate.