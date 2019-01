Ventiquattrenne riminese evade dai domiciliari per festeggiare il capodanno

Cronaca

Rimini

17:07 - 02 Gennaio 2019

E' evaso dalla comunità, presso la quale era ai domiciliari, per festeggiare il capodanno, ma è stato arrestato e ha finito per trascorrere la sera del 'veglione' nella cella di sicurezza. Un 24enne riminese, già noto per i suoi precedenti, stava scontando i domiciliari presso una struttura della Papa Giovanni XXIII. Nel pomeriggio del 31 dicembre si è allontanto senza alcuna autorizzazione, ma la sua fuga è durata poco: i Carabinieri lo hanno rintracciato e arrestato per evasione. Dopo due notti trascorsi nella cella di sicurezza, è stato processato per direttissima nella mattinata del 2 gennaio: l'arresto è stato convalidato e sul capo del 24enne è stata disposta la misura della custodia cautelare in carcere.