Attualità

Rimini

| 15:40 - 02 Gennaio 2019

Il tutto esaurito per il capodanno riminese con la folla di persone e turisti che in questi giorni ha gremito il centro città porta con sè anche una serie di “effetti collaterali”. La scorsa notte vandali hanno tolto la tabella della fermata con gli orari dall'autobus linea 9 in zona arco d'augusto. La segnalazione di un nostro lettore.