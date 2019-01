Attualità

Rimini

| 15:29 - 02 Gennaio 2019

Nella via Casette, in località Santa Aquilina, spunta fuori una discarica abusiva. E' un nostro lettore a segnalare l'accaduto con tanto di foto: cumuli di rifiuti abbandonati nella piccola via che è parallela alla consolare per San Marino, proprio all'incrocio con via Santa Aquilina. Qualche cittadino purtroppo con scarso senso civico, transitando con l'automobile, ha scaricato i rifiuti e li ha abbandonati. Vi ricordiamo numero per segnalazioni 347 8809485.