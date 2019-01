Corsi di lingua per i bambini di 5 anni delle scuole di infanzia del Comune di Riccione

Attualità

Riccione

| 13:22 - 02 Gennaio 2019

Corsi di inglese per bambini (foto di repertorio).

A gennaio riprenderanno i corsi di lingua inglese rivolti ai bambini delle scuole dell’infanzia comunali. 170 bambini di 5 anni d’età, per 7 sezioni complessive, saranno coinvolti una volta a settimana dall’apprendimento della lingua in maniera ludica con giochi e filastrocche. Come per l’anno precedente, le lezioni saranno gratuite, rivolte a tutti e si svolgeranno in ogni scuola dell’infanzia comunale.

“ Dopo una prima fase sperimentale avviata negli anni scorsi - commenta l’assessore ai servizi educativi Alessandra Battarra - abbiamo deciso di dare la possibilità ad ogni bambino, nella fascia d’età prescolare, di beneficiare di un primo approccio alla lingua inglese in maniera divertente e istruttiva coinvolgendo anche le attività di routine quotidiana. Un’esperienza che, anno dopo, anno comincia a dare i suoi frutti e che coinvolge appunto tutti i bambini senza alcun pagamento aggiuntivo. Sono certa che questo rappresenti un valore aggiunto alla professionalità e ai servizi educativi quotidianamente erogati dalle nostre scuole e dal personale tutto, a favore dei piccoli e delle loro famiglie ”.