Al Centro Valmarecchia di Villa Verucchio tre giorni di iniziative gratuite per l'epifania

Eventi

VillaVerucchio

| 12:33 - 02 Gennaio 2019

Ingresso de Il Centro Valmarecchia di Villa Verucchio.

Nei pomeriggi del 4, 5 e 6 gennaio al Centro Valmarecchia – Via Statale Marecchia 38, Villa Verucchio – andrà in scena una serie gratuita di iniziative per festeggiare l’Epifania.

Si parte venerdì 4 gennaio, aspettando l’arrivo della Befana, con il laboratorio per i più piccini “Mosaico della Befana” alle 15.30.

Sabato 5 gennaio, sempre dalle 15.30, continueranno le attività laboratoriali e creative, questa volta con “Colora la tua calza”.

Domenica 6 gennaio il Centro Valmarecchia sarà aperto con orario 8.30 - 20.30 (Conad 8.00 - 21.00). Alle 15.30 arriverà la Befana che regalerà una calza piena di dolciumi ai più piccini.

Inoltre, dalle 16.30, ci sarà un omaggio alla tradizione con i “Canti e Balli di una volta” di Viserba, che animeranno il Centro proponendo il repertorio tradizionale dei Pasqualotti.

La Pasquella coincide con una data ben precisa del calendario agricolo ed è un rito propiziatorio legato a credenze addirittura precristiane. Solitamente veniva cantato il giorno dell’ultimo dell’anno e la notte dell’Epifania da gruppi di questuanti che cantavano strofe come augurio di salute, di benessere e di abbondanza, in cambio di piccole offerte di denaro, cibo e vino. A questi canti si accompagna la tradizione delle danze etniche per rivivere il ballo come momento di socializzazione e divertimento.

Gli eventi sono gratuiti e non richiedono prenotazione.