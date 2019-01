Volley serie C San Marino femminile, prossima sfida contro il Cervia

Sport

Repubblica San Marino

| 11:07 - 02 Gennaio 2019

Elena Para.

Serie C femminile. Dopo una prima parte di campionato molto difficile e a due giornate dalla fine del girone d’andata, la Banca di San Marino cerca di trovare la via del riscatto partendo dal confronto interno di sabato prossimo con Cervia. Non si tratta di un compito facile. Cervia comanda la classifica del girone assieme a Faenza e ha perso due sole partite in tutta la stagione.

“Le nostre prossime avversarie sono una squadra solida e forte. – spiega coach Stefano Sarti. - Noi stiamo partendo con un nuovo programma di lavoro, molto serrato dal punto di vista fisico. Siamo passati a quattro allenamenti la settimana e abbiamo pure avviato un protocollo di lavoro con la nazionale. Anche nel gioco stiamo cercando di cambiare alcune impostazioni. Forse questo sabato le mie giocatrici saranno un po’ affaticate fisicamente ma ci auguriamo di vedere comunque alcuni cambiamenti in partita. Giocheremo sapendo delle difficoltà che ci aspettano. Devo dire che le ragazze sono consapevoli di dover fare qualcosa di più e stanno dando più del loro massimo. E’ in atto uno sforzo notevole da parte di tutti, staff e società compresi”.

CLASSIFICA. Fenix Faenza 23, La Greppia Cervia 23, Castenaso 20, Retina Cattolica 18, Teodora Ravenna 18, Flamigni San Martino 17, Libertas Massavolley 16, Claus Forlì 14, Maccagni Molinella 14, Pontevecchio Bologna 10, Gut Chemical Bellaria 8, Banca di San Marino 4, Rubicone In Volley 1.

PROSSIMO TURNO (11^ giornata). Sabato 5 gennaio ore 18.30 a Serravalle: Banca di San Marino – La Greppia Cervia.

Serie C maschile. PROSSIMO TURNO (10^ giornata). Sabato 12 gennaio ore 20.30 a San Pietro in Vincoli: Conad Atlas Ravenna - Titan Services.