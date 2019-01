San Marino, il Natale delle Meraviglie fa salti di gioia: arriva "Something x Christmas"

Eventi

Repubblica San Marino

| 11:04 - 02 Gennaio 2019

Gli acrobati del something show.

Il Natale delle Meraviglie di San Marino accende nuove Emozioni con uno spettacolo che oltrepassa i limiti della performance acrobatica.

Giovedì 3 gennaio alle ore 16.30 al Teatro Titano andrà in scena il family show acrobatico “Something x Christmas”, show che ha perfezionato la sua messa in scena direttamente nel tempio dello spettacolo mondiale, a Broadway New York nell’estate del 2017. Lo spettacolo, in linea con il format del Natale delle Meraviglie, è stato appositamente riadattato dalla compagnia internazionale, per permetterne la rappresentazione anche negli spazi del Titano.

La Compagnia Liberi Di… diretta da Davide Agostini, conosciuta e apprezzata a livello nazionale e internazionale, per l’occasione ha rivisitato lo show con le musiche originali di Diego Esposito (cantautore Italiano San Remo, X-factor) e Antonio Accarino.

Il cast, formato da sette ballerini acrobati, porta in scena la ricerca di “qualcosa”, qualcosa che ci possa aiutare a superare una crisi, che ci faccia sorridere, innamorare o semplicemente qualcosa che ci aiuti a sperare.

Situazioni di vita ordinaria che diventano straordinarie, stralci di un mondo surreale, quasi divino, raccontate attraverso una comicità irrefrenabile!!

La spettacolarità dei movimenti acrobatici e aerei si fonde perfettamente con la danza e la recitazione portando con estrema ironia lo spettatore adulto a sorridere e i bimbi di tutte le età a sognare divertendosi!

La Compagnia Liberi Di… Physical Theatre è stata fondata nel 2007 da Davide Agostini, Stefano Pribaz, Valentina Marino e Giulia Piolanti (ora impegnata nelle produzioni del Cirque du Soleil). Sia i fondatori che gli attuali componenti della compagnia vantano una solida esperienza nel campo della ginnastica, praticata da alcuni anche a livello olimpionico.

Attraverso lo studio delle arti circensi, della danza e della recitazione hanno dato vita a un progetto destinato a crescere ogni giorno per regalare emozioni attraverso l’espressività del corpo, l’armonia del gesto, la magia della musica.

La compagnia è riconosciuta per numerosi impegni televisivi nelle reti Rai, Sky e Mediaset; i componenti hanno preso parte allo spettacolo “Alla Vita” del Cirque du Soleil per Expo 2015 e registrano apprezzamenti e sold out nei teatri Europei.

Per l’acquisto dei biglietti:

in prevendita presso Music Store Centro Atlante San Marino oppure presso l’info point della Porta del Paese e le biglietterie del Teatro Titano (Teatro Titano prevendita solo il 3 gennaio).

Costo € 15,00 adulti - € 8,00 under 12 – gratuito fino ai 6 anni