I vandali non guastano il successo del capodanno in piazza a Novafeltria

Attualità

Novafeltria

| 17:22 - 01 Gennaio 2019

I festeggiamenti di Capodanno a Novafeltria.

Anche Novafeltria ha salutato l'arrivo dell'anno nuovo con un evento nella centrale piazza Vittorio Emanuele. Per la prima volta l'amministrazione comunale ha voluto unire la comunità anche nell'ultima notte dell'anno. Lo ha fatto allestendo dei bracieri per dare luce e calore, coinvolgendo il talentuoso cantautore Antonio Toni, che accompagnato agli strumenti da alcuni musicisti locali, si è esibito sul palco allestito in piazza dalle 22.30. Dopo il brindisi, spettacolo di fuochi con fontane luminose, senza botti, e musica con il dj set di Riccardo Valentini, che ha saputo coinvolgere giovani e meno giovani nelle danze. Non sono mancati pandoro, panettone, vin brulé e spumante per il brindisi. Soddisfatto il sindaco di Novafeltria Stefano Zanchini: "E' stata una serata molto bella, molto partecipata. Abbiamo avuto riscontri molto positivi e ciò che ci ha reso particolarmente soddisfatti è il coinvolgimento di molti giovani, che hanno poi proseguito la festa al Jolly Disco". In una serata da ricordare, per Novafeltria, c'è stato però anche l'altro lato della medaglia. Non sono mancati infatti alcuni atti di vandalismo: ignoti hanno rotto gli allestimenti natalizi nella piazzettina del corso, accanendosi contro luminarie e portando via le teste degli elfi. "C'è chi ha saputo divertirsi in modo sano, poi purtroppo ci sono sempre gli imbecilli che si distinguono", è il lapidario commento del sindaco Zanchini.