Riccione, l'albero di Natale più bello. Ecco i vincitori premiati

| 15:21 - 01 Gennaio 2019

E’ stato l’albero di Natale del quartiere Spontricciolo ad essere eletto come quello più bello del progetto Green Christmas. L’iniziativa, a cura dell’amministrazione comunale e di Info Alberghi Srl ha coinvolto i bambini delle scuole materne dei diversi quartieri di Riccione (Spontricciolo, Parco, Fontanelle, San Lorenzo), che hanno decorato gli alberi con materiali di riciclo o di produzione artigianale, i nonni del Centro diurno e della rete di Buon vicinato, le realtà commerciali e le parrocchie del territorio.

L’accensione dei 4 alberi dello scorso 16 dicembre ha dato anche il via ad un contest fotografico su Instagram con l’hashtag #greenchristmasriccione2018 attraverso cui pubblicare le foto degli abeti in gara nei quattro quartieri e concorrere alla vincita dei numerosi premi in palio. I vincitori del contest sono Pavirex Paolo (1° classificato), Giacomo Frisoni (2° classificato) Giorgio/sapu57 (3° classificato ) e _ali3p_ (4°classificato). Il presidente del quartiere Spontricciolo, premiato dall’assessore Andrea Dionigi Palazzi, ha dichiarato di voler dividere il premio - la piantumazione di 40 arbusti – con gli altri 3 quartieri che hanno partecipato al progetto. Il Green Christmas si concluderà l’11 gennaio con la Festa dell’Albero.