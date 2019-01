FOTO: Capodanno a Cattolica tra musica, podismo e il tuffo in mare

Attualità

Cattolica

| 15:15 - 01 Gennaio 2019

A Cattolica festa il 1 gennaio con i runners dell'Atletica 75 e il tuffo in mare.

Cattolica ha salutato l'arrivo del nuovo anno con migliaia di persone tra le sue strade. Già dal pomeriggio cittadini e turisti, complice il meteo favorevole, si sono riversati nel centro cittadino. In serata l'attesa per il 2019 è stata animata dal concerto di The Hangover Band, in piazza Roosevelt, davanti al Palazzo Municipale. Si è cantato e si ballato a cominciare dalle 22,30. Per il contdown sul palco, tra gli altri, il Sindaco Mariano Gennari, l'Assessore al Turismo Nicoletta Olivieri, Raffaello Tonon ed altri amici della Regina dell'Adriatico. Dopo il brindisi la piazza si è scateneta con il djset a cura del trio Dubai, Gale, Gerbo. L'apprezzato “party” di fine anno è stato “firmato” dai ragazzi de Il Lamparino.

Al mattino, come da tradizione, l'arrivo del nuovo anno è stato salutato dai Runners dell'Atletica 75 Cattolica, con una sana sgambata bene augurante, per le strade di Cattolica e Gabicce, che si conclusa intorno alle 11,30 con l'immancabile bagno nelle gelide acque dell'Adriatico. Per l'occasione l'Atletica 75 ha allestito, per i podisti e i tanti spettatori sempre presenti, un ristoro a base di panettone, thè e cioccolata calda. E sino alle 19,00 si potrà festeggiare un Capodanno da "SuperSaiyan": Goku e Vegeta pronti ad accogliere i più piccoli, ma non solo, in piazza Nettuno per un pomeriggio di Super divertimento. Sino alle 19 nel Dragon Ball Super Village sarà possibile trovare area Ps4 per sfide e tornei, bowling soft, ruota della fortuna con premi e gadget, area gioco Dragon Ball, Tattoo corner. Alle 18.00 si festeggia il 2019 con una super Onda Energetica azzurra.

Intanto in Piazza della Repubblica il “Santa Claus Village” ha registrato spettacoli "sold-out". E si prosegue nei prossimi giorni con tante attrazioni: al Palatenda spettacoli, Gommolandia e giochi al coperto in cui i personaggi delle favole e la Befana contendono la scena con Babbo Natale nel nuovo cartellone di Favolandia. In Viale Bovio i ristoratori di Cattolica continuano a stupire con i loro aperitivi gourmet, con il buon cibo strada, al centro della via dello shopping trasformata in un grande salotto accogliente. Sono in tantissimi quelli che scelgono di svagarsi con i pattini ai piedi nella pista di ghiaccio da oltre 250 mq in Piazza Primo Maggio. Qui trova spazio anche il "Villaggio Pejo" un punto informativo presso con materiale promozionale e coupon con scontistiche sulle attività invernali degli amici trentini.

Appuntamento adesso il prossimo 6 Gennaio, alle 14,00, al Porto di Cattolica per l'arrivo della Befana volante in flyboard che lancerà caramelle a tutti i bambini presenti e offrirà vin brulè ai più grandi. Con la diretta di “Radio Studio Più” e l’intrattenimento di Walter Massa a partire dalle 15,00. Un pomeriggio tra moto d’acqua, flyboard e altri giochi acquatici che saranno al centro della scena, insieme al magico mare di Cattolica. Organizzazione a cura di “3zero3 jet ski racing team” con il patrocinio dell'Amministrazione Comunale di Cattolica.