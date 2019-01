Tuffo di Capodanno, sempre più presenze a Torre Pedrera. Tra loro anche una bimba di 9 anni

Attualità

Rimini

| 15:15 - 01 Gennaio 2019

Anche quest'anno per il decimo anno al presepe di sabbia di Torre Pedrera bagno di Capodanno numerosissimi i partecipanti che si sono buttati nelle freddissime acque quest'anno 4.1 gradi e che hanno sfidato anche la brezza gelida. Per nulla intimoriti si sono gettati alle 12:00 davanti al Presepe di sabbia di Torre Pedrera in acqua per ben due volte sotto gli occhi di diverse centinaia di turisti attratti da questo evento. La più giovane quest'anno Allegra una bimba di 9 anni già al suo secondo bagno Poi tanti altri partecipanti provenienti da Imola Bologna Arezzo e dalle Marche presente anche Pier un turista francese. Al termine del bagno comitato turistico di Torre Pedrera capitanato da Gianni Berardi il presidente, anche lui ha fatto il bagno, ha offerto a tutti i presenti un aperitivo a base di piada porchetta e per riscaldare gli animi vin brulé e thè caldo a tutti.