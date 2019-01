VIDEO: bagno di capodanno sul lungomare di Rimini, l'impresa si ripete

Attualità

Rimini

| 14:58 - 01 Gennaio 2019

Si è rinnovata a Rimini la tradizione del bagno di inizio anno. Una ventina di coraggiosi ha sfidato i rigori dell'inverno (temperatura sui 7 gradi) per tuffarsi nelle acque del mare, all'altezza dei bagni 2-3-4 Turquoise Beach Club: tra loro anche un sessantenne, alcune donne, due fratelli da Modena. Ad assistere alla scena tantissime persone, in visita anche allo splendido presepe di sabbia in esposizione nello stabilimento balneare. Il tuffo di inizio anno rientra nel novero di iniziative dell'Ice Village, la pista di pattinaggio di piazzale Boscovich.