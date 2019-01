Code e rallentamenti ai caselli, grande afflusso di persone per gli eventi di Capodanno

Attualità

Rimini

| 13:03 - 01 Gennaio 2019

Polizia vigila sulla sicurezza in occasione del Capodanno 18-19 a Rimini.

Grande successo per il capodanno riminese, come anticipato dall'alto numero di prenotazioni per ristoranti e hotel (tutte riempite le 600 strutture ricettive aperte). L'amministrazione comunale di Rimini ha parlato di "ferragosto invernale": da venerdì lungo i viali delle Regine e in centro storico tantissime persone e turisti a passeggio, senza tralasciare le file davanti ai presepi e alle piste di ghiaccio. Sul fronte della viabilità si sono invece registrati code e rallentamenti ai caselli autostradali.



PRESIDIO DELLE STRADE. Particolare attenzione, da parte della Questura di Rimini, è stata dedicata anche alla sicurezza di cittadini e turisti lungo le strade di accesso alla città e agli eventi. Il dispositivo in questo caso è stato assicurato dal personale della Polizia Stradale di Rimini e dalle Polizie locali dei Comuni della Provincia, che hanno lavorato, sin dal primo pomeriggio di domenica, per evitare la congestione delle strade cittadine e l’ordinato svolgimento nelle fasi di afflusso e di deflusso delle persone, oltre a effettuare i controlli per garantire la sicurezza degli utenti e della circolazione stradale. Lungo i tratti autostradali, ai caselli in entrata e in uscita di Rimini, Cattolica e di Riccione, lungo le strade che portano alle discoteche sia di Rimini che di Riccione, nonché lungo le strade cittadine interessate dallo spostamento di migliaia di persone (soprattutto nel passaggio da Piazzale Fellini al centro storico) sono stati assicurati mediante apposite pattuglie che hanno puntellato i percorsi prescelti.