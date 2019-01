Botti e cassonetti in fiamme, capodanno di lavoro intenso per i Vigili del Fuoco Nel riminese non sono mancati i danni provocati dall'esplosione dei petardi. In un hotel friggitrice a fuoco

Cronaca Rimini | 10:42 - 01 Gennaio 2019 Intervento dei vigili del fuoco in via Camogli a Riccione. Notte di intenso lavoro per i Vigili del Fuoco, che oltre a spegnere un grosso incendio scoppiato a Riccione, nella sede de "La Capanna di Betlemme" dell'associazione Papa Giovanni, hanno dovuto compiere diversi interventi su tutto il territorio. Durante i festeggiamenti, tra Riccione, Rimini e Santarcangelo, sono stati sette i cassonetti andati a fuoco, probabilmente per l'uso di petardi. Tra gli interventi della notte anche uno effettuato presso un'abitazione di Riccione, con un principio di incendio, a causa di un corto circuito di uno split "inverter" dell'aria condizionata. A Cattolica, in un hotel, si è registrato un incidente in cucina: le fiamme si sono sprigionate da una friggitrice, a causa della temperatura dell'olio troppo elevata.