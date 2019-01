VIDEO: brucia la sede della Capanna di Betlemme, una persona salvata in extremis. Paura a Riccione

Cronaca

Riccione

| 10:25 - 01 Gennaio 2019

Un grosso incendio è scoppiato nella tarda serata di lunedì 31 dicembre, presso la struttura di via Camogli, a Spontricciolo di Riccione, in uso all'associazione "La Capanna di Betlemme" della Papa Giovanni. L'allarme è scattato alle 23.29: sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco con due mezzi, il personale del 118, Carabinieri e Polizia. Una persona è stata tratta in salvo: si era rifugiata sul terrazzo del primo piano, perché impossibilitata a scendere le scale e a uscire dall'immobile. Fortunatamente non è rimasta ferita, anche se è stata portata precauzionalmente in ospedale. Ingenti i danni: pianoterra è stato completamente distrutto dall'incendio, che si è sviluppato su una superficie di circa 100 mq. Le fiamme hanno riguardato parzialmente primo e secondo piano della struttura, che i Vigili del Fuoco hanno dichiarato "non fruibile". E' dunque inagibile fino agli interventi di ripristino. Le fiamme si sono propagate anche in un cortile esterno, retrostante all'immobile, dove erano accatastati divani e altro materiale. L'intervento dei Vigili del Fuoco si è concluso dopo tre ore.