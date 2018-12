Calcio Eccellenza, il Cattolica vicino al difensore Dosio. Per la fascia ballottaggio Lombardo - Puglisi

Sport

| 20:47 - 31 Dicembre 2018

I tifosi del Cattolica si aspettano rinforzi dal mercato di gennaio.

Novità in arrivo ad inizio del nuovo anno per il Cattolica Calcio. Il ds Emanuele Benvenuti sta lavorando alacremente per rinforzare la rosa. In dirrittura d'arrivo la tratattiva per il dofensore centrale Filippo Dosio, classe 1997, ex Romagna Centro fresco di rescissione con la Pistoiese dove ha trovato poco spazio fino ad ora. Verrà valutato per tre giorni un attaccante classe 1995 di colore ma di passaporto europeo, dopo questo periodo di prova si valuterà se tesserare il giocatore. Per il ruolo di difensore esterno in pole position c'è Emanuele Lombardo, classe 1997, dell’Arzachena: cresciuto nel settore giovanile della Lazio, ha una buiona esperienza in serie D Ginnastica e Calcio Sora, Isola Liri, Avezzano. Da risolvere dei problemi di tesseramento; l'alternativa è rappresentata dal '99 Riccardo Puglisi, ex Gavorrano, in uscita dal San Donato Tavernelle (serie D).

SOCIETA' Intanto saranno ancora il presidente Francesco Visino e i dirigenti Gianluca Mariani ed Eros Solfrini a dirigere la società fino al 30 giugno: hanno presentato l'offerta migliore nella busta in ordine al bando della curatela fallimentare per la gestione della prima squadra e del settore giovanile del Cattolica Calcio e dello stadio “Calbi”.