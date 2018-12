FOTO: le prove della Carmen, boom dell'opera lirica. Quattro serate sold out al Galli

Attualità

Rimini

| 13:46 - 31 Dicembre 2018

La prova della Carmen (foto Paritani).

Quattro recite tutte sold out per Carmen, l’Opera lirica in quattro atti di Georges Bizet nel nuovo allestimento dell’Associazione Coro Lirico città di Rimini Amintore Galli al debutto sul palco del Teatro Galli il primo giorno di gennaio alle ore 17.00 con repliche giovedì 3, venerdì 4 e sabato 5 gennaio alle ore 20.00

Carmen è prodotta dall’associazione Coro Lirico città di Rimini Amintore Galli con il patrocinio e il contributo del Comune di Rimini. Con la regia di Paolo Panizza è diretta dal Maestro concertatore Massimo Taddia, con la Astral Music Symphony Orchestra delle Marche, il Coro Lirico città di Rimini Amintore Galli preparato dal M° Matteo Salvemini e il coro a voci bianche Le Allegre Note di Riccione preparato dal M° Fabio Pecci. L’opera, nella versione originale francese, è sottotitolata in italiano.

Il cast ha un respiro internazionale che dall’Italia arriva in Russia e in Giordania. Il ruolo di Carmen è interpretato dalla bellissima Anastasia Boldyreva, (nata a Mosca), mezzosoprano che si è affermato nelle ultime stagioni come uno dei talenti emergenti sulla scena operistica internazionale collaborando con direttori d’orchestra del calibro di Zubin Mehta, Gianandrea Noseda, Daniel Oren, Pinchas Steinberg, Gianluigi Gelmetti, Bernard de Billy. Il ruolo della rivale in amore, Micaela, è affidato alle voci di Paola Cigna (1, 4 e 5 gennaio) soprano vincitrice di numerosi concorsi nazionali e internazionali diretto da importanti direttori d’orchestra, numerosissime le sue registrazioni e le incisioni per importanti etichette; e a quella di Zeina Barhoum (3 gennaio), alias The Arabic Soprano. Il soprano giordano palestinese ha iniziato la sua carriera musicale nel 1997 ed è stato premiato come miglior solista del Welsh Eisteddfod Competition. Il repertorio operistico di Barhoum, che ha lanciato il primo festival lirico nel mondo arabo, l'Amman Opera Festival (AOF), comprende ‘Gianni Schicchi’, ‘Turandot’, ‘Il Barbiere di Siviglia’, ‘La Traviata’, ‘La Bohème’ e molti altri con il quale si è esibita in alcuni dei più prestigiosi teatri del mondo. L’uomo che le due protagoniste femminili si contendono è il soldato Don Josè, la cui voce è quella di Giuseppe Varano, considerato uno tra i tenori più promettenti della sua generazione, apprezzato a livello internazionale quale raffinato interprete principalmente delle opere verdiane e pucciniane. Figura carismatica all’interno dell’opera è il torero Escamillo, la cui personalità è affidata a Daniele Caputo, baritono che si è esibito in importanti teatri sotto la direzione di Maestri come Zhang Xian e Patrick Fournillier e che a Rimini è stato un acclamato Figaro ne ‘Il Barbiere di Siviglia’ (1,3 gennaio 2017). Sono tanti i personaggi che arricchiscono la storia e il tessuto musicale di Carmen: Le Dancaire ha la voce di Giovanni Mazzei vincitore del Concorso Mattia Battistini di Rieti per L'Opera ‘L’elisir d’amore’ di Donizetti e finalista al concorso Toti Dal Monte di Treviso per L’opera ‘Così fan tutte’ di Mozart; Le Remendado, è interpretato da Roberto Carli, tra le cui numerose interpretazioni ricordiamo ‘Un ballo in maschera’ di Verdi, la ‘Messa di Gloria’ di Puccini, il Principe di Persia in 'Turandott', il Remendado nella ‘Carmen’ e il Principe Yamadori nella ‘Butterfly’. Ci sono poi Morales e Zuniga, reciprocamente Nico Mammone e Luca Gallo; le zingare che interrogano i tarocchi, Frasquita e Mercedes, rispettivamente interpretate dal soprano Elisa Luzi, specializzata in repertorio operistico e allieva di masterclass con alcuni dei più grandi interpreti della lirica italiana come Luciano Pavarotti, Maria Navia Goltara, Renato Cazzaniga, Angelo Loforese; e Laura Brioli riccionese di nascita e livornese di adozione, una delle più interessanti voci italiane di mezzosoprano. Completano il cast solisti Chiara Mazzei nelle vesti di una venditrice di arance, Riccardo Lasi, uno zingaro; Alessandro Semprini nel ruolo del taverniere Lillas Pastia, Luca Frambosi e Leonardo di Campo rispettivamente una guida e un soldato. Con il corpo di ballo Future Company. Direttrice e coreografa Gabriella Graziano. Ballerini: Pietro Mazzotta, Marco Dalia, Alessandro Zavatta, Michela Amati, Elisa Amenta, Alessia Bernardi, Sara Fabbri, Martina Moro, Merilinda Pellegrini.