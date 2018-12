Rimini, tenta di stuprare una ragazza, fermato con lo spray al peperoncino

Cronaca

Rimini

| 07:53 - 31 Dicembre 2018

Pattuglia dei Carabinieri.

Ha bloccato l'auto di una ragazza, l'ha fatta scendere con la forza e, malmenandola, ha cercato di violentarla. E' successo nella notte tra sabato e domenica a Viserba. Protagonisti della vicenda, come riportano i quotidiani locali, una cameriera riminese 18enne e un 35enne di San Mauro Pascoli. L'uomo, probabilmente ubriaco e drogato, era seminudo quando ha fermato il mezzo della giovane. Ha iniziato a prendere a calci e pugni il cofano, poi ha aperto la portiera, tirando fuori la ragazza, picchiandola e tentando di stuprarla. Le urla della giovane hanno fatto accorrere alcune persone che hanno allertato i Carabinieri costringendo il 35enne alla fuga. I militari per bloccare la sua furia sono stati costretti ad usare lo spray al peperoncino. La 18enne, per le contusioni riportate, è stata portata in ospedale e dimessa con una prognosi di due settimane.