Code al casello A14 e parcheggi pieni: bagno di folla per i Maneskin a Riccione

Attualità

Riccione

| 23:31 - 30 Dicembre 2018

Maneskin foto Daniele Casalboni.

Una piazza piena come non mai ha accolto domenica pomeriggio il concerto dei Måneskin che anche in questa occasione hanno dimostrato di essere indiscutibilmente la band del momento. I primi fan erano in piazzale Ceccarini già dalle otto di questa mattina e alle due del pomeriggio era praticamente impossibile trovare parcheggio a ridosso della zona centrale. Code in uscita al casello A14, viali pieni e una vera e propria folla nell’area dello spettacolo, un’anteprima del Capodanno davvero da ricordare.

A dare il benvenuto alle migliaia di persone in attesa sono stati Rudy Zerbi e I Vitiello, che saranno sul palco anche a San Silvestro. Il gruppo capitanato da Damiano David ha aperto con Fear no nobody per poi passare attraverso i brani dell’album Il ballo della vita e dalla hit che li ha lanciati a XFactor, Chosen, che ha fatto cantare a squarciagola tutta la piazza, e chiudere infine con Torna a casa, il primo singolo estratto dall’album.

Gli eventi proseguono lunedì 31 dicembre con la musica live dei Qluedo, la performance di Antonio Mezzancella la voce di Alessio Bernabei, giochi e dj set, con la conduzione di Rudy Zerbi e della giovane star del web Mariasole Pollio e la partecipazione di Chicco Giuliani e I Vitiello.

Il primo gennaio (ore 16.00), sempre in compagnia di Rudy Zerbi, saranno sul palco di piazzale Ceccarini Irama, The Kolors, il rapper Fasma e il vincitore di Deejay On Stage Matteo Sica, per un pomeriggio di musica e divertimento che si concluderà con uno show pirotecnico dalla terrazza del Palazzo del Turismo.