Calcio Promozione, il Gabicce Gradara largamente incompleto trafitto in casa dal Barbara (0-2)

Sport

Gabicce Mare

| 19:04 - 30 Dicembre 2018

Le due squadre a centrocampo prima del fischio d'inizio.

Seconda sconfitta casalinga della stagione per il Gabicce Gradara (la prima fu contro il Cantiano) per mano del Barbara (0-2) che si è trovato il compito agevolato dalla mancanza di sette pedine nelle file dei padroni di casa: mister Papini ha schierato ben sei fuoriquota (sette in panchina), mentre Kone e Marchetti erano al debutto stagionale. Il Gabicce Gradara ha lottato con grande impegno e generosità ma alla fine si è dovuto arrendere all'avversario che in virtù di questo successo sale al terzo posto della classifica (28 punti) mentre il Gabicce Gradara scivola al settimo a pari punti del Loreto (19), prossimo avversario sabato 5 gennaio.

Nel primo tempo il Barbara, una squadra esperta, ha esercitato una supremazia territoriale trovando la rete del vantaggio al 12’ con Carboni Marco con un tiro da fuori area alla sinistra di Celato dopo un disimpegno sbagliato a centrocampo. Nella seconda parte di frazione il Gabicce Gradara ha avuto una reazione d'oroglio facendosi minaccioso con una punizione di Costa. A fine frazione con un colpo di testa di Barattini il Barbara ha sfiorato il raddoppio.

Nella ripresa il Gabicce Gradara pafrte deciso alla ricerca del pareggio: un tiro cross di Costa termina alto; al 14’ della ripresa raddoppio degli ospiti con Cardinali su rigore per fallo di Bacchiocchi su Rossini. Al 19' il Barbara ancora al tiro (alto) con Pennacchini, al 31' replicano i padroni di casa con un diagonale di Fabbri dalla sinistra bloccato dal portiere. Nell'ultimo quarto d'ora nulla di segnalare di significativo.

IL TABELLINO

GABICCE GRADARA: Celato, Bacchiocchi, Costa, Bastianoni (43' st. Pedini), Passeri, Freducci, Konè (1' st. Tafuro), Magi, Marchetti, Fabbri, Marcolini. A disp. Alessandrini, Galaffi, Tafuro, Cardinali, Pedibi, Abbati, Grassi. All.PAPINI:

ILARIO LORENZINI: Pretini, Morico (37' st. Mancini), Gregorini, Mattioli, Carboni Nicolò, Spezie, Rossini (26' st. Pasqualini), Cardinali, Barattini, (11' st. Paolini), Carboni Marco, Pennacchini.

A disp. Titti, Fiordelmondo, Serrantoni, Carboni Giacomo, Saturni, Ceccolini. All. Mancini

ARBTRO: Cognini di Ancona (Pagliari di Fermo - Pasolella di Ancona)

RETI: 12' pt. Carboni Marco, 14' st. Cardinali su rigore

NOTE: Ammoniti Bastianoni Carboni Nicolò, Carboni Marco, Pasqualini.