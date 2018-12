Rimane incastrato nell'auto dopo l'incidente, interviene l'eliambulanza

Cronaca

Repubblica San Marino

| 18:25 - 30 Dicembre 2018

Auto fuori strada a Montelicciano, automobilista portato via in elisoccorso.

Si è svolto domenica mattina un riuscito intervento del personale del 118 di San Marino fuori confine, su chiamata della centrale operativa di Pesaro. Intorno alle 10:45 infatti, il 118 del comune marchigiano ha contattato la centrale dell’Ospedale di San Marino per richiedere un intervento sul luogo di un incidente a circa un paio di chilometri dal confine di Stato, in località Montelicciano, in quanto in quel momento le ambulanze di Pesaro erano già tutte impegnate.Si è trattato di un'automobilista finito fuori strada, per il quale erano già stati attivati anche i Vigili del Fuoco e una eliambulanza. Il personale sanitario sammarinese è stato il primo a intervenire sul posto, fornendo un primo supporto, in attesa che l’uomo venisse liberato dall’auto, un Honda Hrv, dove era rimasto incastrato. L’automobilista è stato poi trasportato con l’eliambulanza all’Ospedale di Ancona. Al termine dell’intervento, la centrale operativa di Pesaro ha ringraziato il 118 di San Marino per il supporto fornito a riprova della collaborazione attivata da tempo tra le due realtà, in virtù dell’accordo in essere tra Repubblica e la Regione Marche.