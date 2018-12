Bike sharing, bici nel degrado in Via Coletti. Segnalazione a Rimini

Attualità

Rimini

| 17:19 - 30 Dicembre 2018

La situazione del bike sharing di Via Coletti.

A Rimini il servizio Bike sharing non riesce a decollare. Sono tante le segnalazioni che circolano in rete: bici abbandonate, selle e ruote smontate. Anni di abbandono - scrive un nostro lettore - in via Coletti nel parcheggio a fianco campi sportivi, biciclette ridotte in ruderi a cui hanno tolto tutto il possibile. Il servizio non è nuovo a questo tipo di abusi: da Roma, a Milano, a Bologna l’inciviltà non smette di sorprendere. Ricordiamo il numero segnalazioni whatsapp di Altarimini 347 8809485.