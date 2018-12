Dalla manovra finanziaria 1,4 milioni ai comuni riminesi sotto i 20.000 abitanti

Attualità

Rimini

| 16:56 - 30 Dicembre 2018

Bruno Galli, Segretario Provinciale Lega Nord.

Bruno Galli, Segretario Provinciale Lega Rimini, ufficializza i contributi per i Comuni della Provincia di Rimini sotto i 20.000 abitanti. Ecco le sue parole: "Contrariamente a quanto fatto dal Pd, sia a livello nazionale, quando era al Governo, sia a livello regionale, l’attuale esecutivo Conte e, in particolare, la Lega stanno riportando i Comuni al ruolo centrale che compete loro. I Comuni sono l’ossatura portante del territorio, sono gli enti più vicini ai cittadini e quelli che devono erogare servizi fondamentali. Il Pd ha tolto loro l’ossigeno per poter operare. Noi glielo ridiamo con diverse misure contenute nella manovra appena approvata. Tra queste, il contributo di 1,4 milioni di euro assegnato dal ministero dell’ Interno, ai Comuni della Provincia di Rimini sotto i 20.000 abitanti per investimenti, il che vuole dire messa in sicurezza delle strutture scolastiche e riqualificazione di strade, di edifici pubblici o del patrimonio comunale. Unica condizione: lavorare velocemente. Questa è la risposta più concreta a chi diffonde bugie e fake news”.





I CONTRIBUTI Comuni dai 20.000 ai 10.000 abitanti contributo di 100.000 euro a Comune Bellaria Igea Marina; Cattolica; Coriano; Misano Adriatico; Verucchio





Comuni dai 10.000 ai 5.000 abitanti contributo di 70.000 euro a Comune

Montescudo Montecolombo; Morciano di Romagna; Novafeltria; Poggio Torriana; San Clemente; San Giovanni in Marignano





Comuni dai 5.000 ai 2.000 abitanti contributo di 50.000 euro a Comune

Montefiore Conca; Pennabilli; Saludecio; San Leo; S.Agata Feltria





Comuni con popolazione inferiore ai 2.000 abitanti contributo di 40.000 euro a Comune Casteldelci; Gemmano; Maiolo; Mondaino; Montegridolfo; Talamello