Bagno di Capodanno, la tradizione si rinnova a Torre Pedrera

| 16:51 - 30 Dicembre 2018

Pronti a sfidare il freddo per il tradizionale bagno di Capodanno. Il gioioso appuntamento è previsto per martedì primo gennaio 2019 alle ore 12 nella spiaggia 65 di Torre Pedrera, davanti al Presepe di Sabbia, dove un gruppo di persone sfideranno le temperature non proprio primaverili per tuffarsi nelle acque gelate del mare di Rimini Nord.

Ritorna così anche quest'anno il tradizionale 'rito propiziatorio' del bagno del primo dell’anno, giunto ormai alla sua nona edizione. L’evento di Torre Pedrera è tra quelli più partecipati nel riminese con una presenza che lo scorso anno ha superato le 100 unità.

Uomini e donne, ma anche bambini, coraggiosi di ogni età, non rinunceranno neppure quest’anno ad assaggiare per primi le acque del mare adriatico, per condividere in maniera 'speciale' il brindisi di auguri di un buon 2019. Per tutti i partecipanti piada e porketta party.