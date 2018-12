Novafeltria, doppia festa di capodanno tra dj set e il live di Antonio Toni

Eventi

Novafeltria

| 15:04 - 30 Dicembre 2018

Il cantautore Antonio Toni nel video del suo ultimo singolo Allez Allez.

Grande attesa a Novafeltria per la festa di Capodanno che si celebrerà in piazza Vittorio Emanuele, a partire dalle 22.30 del 31 dicembre. Un evento che unirà tutta la comunità per la prima volta nella sere-notte di San Silvestro: protagonista la musica live di Antonio Toni, talentuoso cantautore originario di Novafeltria. A seguire dj set con Riccardo Valentini e l'immancabile brindisi in presenza dei rappresentanti dell'amministrazione comunale, in primis il sindaco Stefano Zanchini. La festa dall'una in poi si sposterà al Jolly Disco Novafeltria, la storica discoteca cittadina che festeggia quest'anno il 50esimo anniversario di nascita.