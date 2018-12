The Kolors, Irama e la web star Mariasole Pollio protagonisti del capodanno di Riccione

Eventi

Riccione

| 14:50 - 30 Dicembre 2018

Il rapper Irama e Mariasole Pollio.

La grande festa di Capodanno a Riccione vedrà alternarsi su tre palchi (viale Ceccarini, piazzale Ceccarini, ponte sul portocanale di viale Dante) a partire dalle 22.00 gli artisti e i deejay protagonisti dello show, per poi darsi appuntamento sul palco principale in piazzale Ceccarini e salutare insieme il passaggio al 2019 con la musica live dei Qluedo, la performance di Antonio Mezzancella (uno degli artisti più apprezzati nell’ultima edizione di Tale e quale show), la voce di Alessio Bernabei (di cui è uscito il secondo album di inediti lo scorso settembre), giochi e dj set, con la conduzione di Rudy Zerbi e della giovane star del web e attrice Mariasole Pollio e la partecipazione di Chicco Giuliani e I Vitiello.

Allo scoccare della mezzanotte tutti con gli occhi al cielo per il grande spettacolo dei fuochi d’artificio sul mare.

Il primo gennaio (ore 16.00), sempre in compagnia di Rudy Zerbi, saranno sul palco di piazzale Ceccarini Irama, The Kolors, il rapper Fasma e il vincitore di Deejay On Stage Matteo Sica, per un pomeriggio di musica e divertimento che si concluderà con uno show pirotecnico dalla terrazza del Palazzo del Turismo.