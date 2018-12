Non solo capodanno in un km quadrato: gli eventi conclusivi dell'Eco Natale di Santarcangelo

Eventi

Santarcangelo di Romagna

| 14:41 - 30 Dicembre 2018

Uno scorcio di Santarcangelo illuminata a festa.

Gran finale per l’ultima settimana di eventi di EcoNatale Santarcangelo con diverse iniziative dedicate all’arrivo del nuovo anno e alla festa dell’Epifania. Martedì 1° gennaio alle ore 16 al Supercinema il “Concerto di Capodanno” inaugura il 2019: tre musicisti (flauto, fisarmonica e violoncello) eseguiranno alcuni dei più famosi brani di Piovani, Morricone, de “La Traviata”, tango argentino e ballate francesi. Dieci euro il costo del biglietto d’ingresso (acquistabile direttamente sul posto), parte del quale sarà devoluto alla ricerca sulla terapia del dolore.

Due gli appuntamenti in programma venerdì 4 gennaio: alle ore 20,30 al Lavatoio saranno premiati i migliori biglietti di auguri che bambine e bambini hanno appeso all’albero dei desideri di via Battisti (di fronte alla Pro Loco) a cui seguirà il tradizionale veglione della Befana. Alle 21 invece, al Convento dei Frati Cappuccini è in programma la tombola di solidarietà.

Domenica 6 gennaio alle ore 15 nei “Pratini” di via Ruggeri, il presepe vivente della parrocchia di San Michele Arcangelo chiude le iniziative di EcoNatale (a seguire, Santa Messa alla Collegiata). Proprio nella grotta monumentale di via Ruggeri è allestito anche il presepe realizzato dagli alunni della scuola Pascucci con materiali di recupero. La natività, realizzata grazie alla collaborazione con Mirella Serafini e i volontari della Pro Loco, sarà visitabile fino a domenica 6 gennaio (per informazioni: 0541/624.270).