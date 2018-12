FOTO: terremoto, super esercitazione in Valmarecchia tra le macerie

Attualità

Novafeltria

| 13:19 - 30 Dicembre 2018

Blu, il cane border collie addestrato per salvataggi.

Un forte abbiare di cane ha sottolineato il ritrovamento di un corpo disperso sotto le macerie. Il cane è un border collie femmina, di 8 anni, impegnato in un'esercitazione congiunta, che simula il recupero di un disperso in caso di crollo di edificio derivato da terremoto o da esplosione per fuga di gas. Ovviamente la persona salvata per l'occasione è solamente un volontario che si è prestato per il buon esito della spettacolare esercitazione, tenutasi in Alta Valmarecchia nella mattinata di domenica 30 dicembre. L'attività ha visto impegnate unità di soccorso arrivate da fuori Provincia: assieme all'Addestramento Cinofilo Firma K9, erano in campo l'Unità Cinofila da Soccorso di San Marino, i Cinofili Sestieri di Venezia, nonché l'associazione Confraternita Di Misericordia Di Valle Del Savio e il Gruppo Paracadutisti da Roma.