Il Pinocchio di Walt Disney proiettato al cinema Fulgor per un fine benefico

Eventi

Rimini

| 12:26 - 30 Dicembre 2018

Pinocchio di Walt Disney.

Augeo legge Pinocchio. Nel ricco calendario che dal 5 al 13 gennaio vede protagonista il celebre burattino di Collodi, domenica 6 gennaio alle 10.30 del mattino al Fulgor sarà protagonista il film capolavoro di Walt Disney dedicato a Pinocchio. L'ingresso è su prenotazione, costa 5 euro ed è completamente devoluto per "La casa di Simone" progetto coordinato da Stefano Vitali della Papa Giovanni XXXIII per Condivisione fra i Popoli. "Viaggio Primo" segna la partenza di "Amici di Augeo". Una grande "squadra" per la raccolta fondi a favore della costruzione di una casa famiglia a Nairobi, luogo nevralgico per l'integrazione e la crescita dei bambini di strada. Prenotazione biglietti aperta presso il cinema Fulgor dalle 18 alle 21 o chiamando lo 0541. 709545.



AMICI DI AUGEO. Amici di Augeo è un grande progetto con fini umanitari. Gli amici di Augeo sono i conoscenti, i visitatori o semplicemente i passanti, i cittadini che assieme ad Augeo vogliono fare squadra con chi da Rimini è partito con il desiderio di realizzare i sogni dei bambini che avevano smesso di sognare. Proprio come aveva sognato Don Oreste Benzi, prete riminese, che ha fondato una Comunità che oggi è in quarantadue paesi nel mondo. Per questo, Amici di Augeo si pone l'obiettivo di raccogliere i fondi per la costruzione di una casa famiglia dell'Associazione Papa Giovanni XXXIII a Nairobi, una casa che deve diventare un luogo nevralgico e di grande importanza per l'integrazione e la crescita dei bambini di strada.



LA CASA DI SIMONE. La casa di Simone (nella foto gallery) accoglie oggi ventidue bambini e ragazzi di strada nella periferia di Nairobi, ai margini della baraccopoli di Soweto, garantendo a loro il sostegno alimentare, scolastico e sanitario. Sostiene inoltre altri venti ragazzi iscritti alle scuole secondarie e a corsi professionali attraverso il pagamento delle tasse scolastiche e del materiale didattico. La casa, costruita interamente in legno, non ha più i requisiti necessari per garantire la sicurezza di chi la vive e quindi è necessario costruirne una nuova in tempi brevi. Una casa che diventerà rifugio sicuro e speranza di futuro per i tanti, troppi bambini costretti a vivere tra le insidie della strada.