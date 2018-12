FOTO: Giovanni Allevi incanta il pubblico di Riccione per il Concerto degli Auguri

Attualità

Riccione

| 12:15 - 30 Dicembre 2018

Standing ovation per Giovanni Allevi a Riccione (Foto Casalboni).

Un concerto degli auguri memorabile quello andato in scena ieri sul palco della Sala Concordia. Giovanni Allevi, accompagnato dall’Orchestra Sinfonica Italiana, ha dedicato al pubblico di Riccione una serata unica e indimenticabile, non solo per la musica straordinaria che ha suonato e diretto ma anche per il suo essere così speciale, un artista decisamente fuori dagli schemi che racconta senza filtri di insicurezze e ansie in un modo talmente divertente e lieve da trasmettere grande sensibilità ed emozioni.

Il musicista e compositore marchigiano ha anche giocato più volte con il pubblico e ha regalato momenti fuori programma e sorprese, come far salire sul palco a dirigere la Piccola serenata notturna di Mozart un bambino seduto in platea. Gran finale con medley natalizio e standing ovation del pubblico.