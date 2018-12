Cronaca

Gabicce Mare

| 10:59 - 30 Dicembre 2018

L’allarme è scattato poco prima delle 19 e 30 all’indirizzo dei Vigili del Fuoco per il rogo sviluppatosi a Misano, in un capanno agricolo in via Grotta. I pompieri sono immediatamente giunti sul posto con due squadre e hanno lavorato per circa tre ore per avere ragione delle fiamme. I pompieri si sono adoperati per mettere in sicurezza eventuali dispositivi o oggetti pericolosi. Il capanno è andato completamente distrutto, si indaga sulle cause del rogo.