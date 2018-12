Boato prima dell’alba a Santarcangelo, bancomat fatto saltare, ladri in fuga

Cronaca

Santarcangelo di Romagna

| 09:51 - 30 Dicembre 2018

Il bancomat fatto esplodere (Foto Facebook).

Un gran boato e tanta paura all’alba, tanti i santarcangiolesi che sono stati svegliati di soprassalto a causa dell’improvviso botto percepito poco prima delle sei di domenica mattina. Ignoti malviventi hanno infatti assaltato il bancomat della filiale Romagna Est BCC, in viale Marini. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, ma dei ladri ormai nessuna traccia. La zona è stata recintata per sicurezza e la macchina delle indagini è subito partita. Al momento il bottino è in corso di quantificazione.