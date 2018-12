Buon anno Gatteo, festa in piazza con Andrea Mingardi, i Roxy bar e Moreno il Biondo

Eventi

A Gatteo il 2019 inizia con Andrea Mingardi, i Roxy bar e Moreno il Biondo. Alle 14.30 del 1° Gennaio prende il via in Piazza Vesi l'originale evento nato 8 anni fa come occasione di incontro per gli auguri della comunità gatteese cresciuto nella considerazione del pubblico e nella qualità del programma, senza perdere la sua natura di festa popolare.

L'apertura sarà nel solco della tradizione, con le sonorità folk di Moreno Il Biondo, ambasciatore di Gatteo nel mondo e l'Orchestra Grande Evento. Luca Bergamini, Luana Babini, Genio e Patrizia Ceccarelli hanno già garantito la loro presenza per uno scambio di auguri in musica dal palco di Gatteo.

Ospite d'eccezione dell'edizione 2019 è Andrea Mingardi, cantautore, interprete ma soprattutto bluesman: le sue radici affondano nel soul, nel rock and roll, nel jazz, nel funky e nel R&B. Una vita di concerti per questo personaggio che, senza mai farsi incantare dalle mode musicali, si è sempre circondato di grandi musicisti e costituisce un punto di riferimento “cult” per la musica italiana.

Il pomeriggio proseguirà poi con la grinta rock dei Roxy Bar, la più famosa e amata cover band di Vasco Rossi, special guests Claudio Golinelli "Il Gallo", storico ed attuale bassista di Vasco Rossi e Cristian Cicci Bagnoli, chitarrista rock che ha suonato con la Steve Rogers Band ed il Gallo team.

In conclusione ci si scatena con "Balla coi Miti" di Luigi Del Bianco, uno dei deejay più conosciuti in Romagna, che farà ballare tutta piazza Vesi con le più belle canzoni dai ’70 ai ’90.

Stand gastronomici curati dalle locali Associazioni Uniti per Gatteo e Auser Gatteo Mare distribuiranno gratuitamente panettone e vin brulè. Un'area della festa sarà dedicata ai più piccoli, con animazione e giochi di una volta.

Da quest'anno l'evento è anche l'occasione per il conferimento ufficiale del premio Gatteo terra dei talenti, istituito dall’Amministrazione comunale allo scopo gratificare con un segno tangibile l’attività di tutti coloro che abbiano in qualsiasi modo giovato al Comune di Gatteo.

Il Sindaco Gianluca Vincenzi premierà il ciclista Luca Pacioni, per il lustro e prestigio che con le sue vittorie sta portando all’intera comunità di Gatteo, suo paese d’origine e d’attuale residenza. A condurre il pomeriggio di festa sarà Monica Kiss.