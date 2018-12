Per Capodanno a Riccione ritorna il ‘Calderone’, il veglione stile revival

Eventi

Riccione

| 09:26 - 30 Dicembre 2018

Un live della Jbees band.

A Riccione, per Capodanno, scatta “Calderone 2019” con un veglione allestito in quello che era un tempo il Calderone in piazzale Azzarita a pochi metri dai giardini: originale omaggio ad un locale mitico che intrattenne, tra boccali di birra e danze sfrenate, il gran numero di turisti anche stranieri che negli anni 60-80 affollavano gli hotel. Parte quindi il conto alla rovescia anche per l’Associazione Riccione Alba, che per l’ultima notte dell’anno si è data come sempre da fare per allietare non solo i turisti, ma anche i riccionesi che possono così godere di un punto d’intrattenimento in più rispetto alle tante belle iniziative organizzate nella città. La serata inizia alle 23 con tanti live: quello dei “JBees” - Live Band '70/'80/'90 - a seguire Max Monti, storico Dj delle notti della riviera; al piano superiore un Privé vista mare con la musica Tech House e Deep House di Davide Ruberto Aka FortySeven, Filippo Amati e MAS; in una terza sala ci sarà Nando alla consolle, amato dj del New Jimmy’s. “Sarà una festa con un taglio ‘over 30’ – spiegano dall’Associazione Alba - non aperta ai minorenni se non accompagnati dai genitori. Vuole essere un momento di divertimento sano per tutti e nel pieno rispetto delle regole – continua Daniele Tomassini presidente dell’Associazione -. Sono arrivate un sacco di prenotazioni e speriamo con questa serata di Capodanno di aver fatto cosa gradita soprattutto ai riccionesi, che ci ritroveranno nomi e volti degli anni d’oro; e se andrà bene sarebbe bello riproporre questa formula anche in estate, raccogliendo così l’indicazione degli albergatori che ogni anno attraverso i questionari dell’Associazione Albergatori lamentano la mancanza di locali da ballo per un pubblico più maturo e che ad oggi non ci sono".

Prevendita 25 euro compreso zampone e lenticchie, panettone e spumante. Per prenotarsi: associazionericcionealba@gmail.com o pagina FB "Riccione Alba".