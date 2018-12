Installati tre nuovi tutor sull'A14 nel tratto romagnolo: ecco dove

Attualità

Rimini

| 18:17 - 29 Dicembre 2018

Dallo scorso 11 dicembre 2018 sono attivi 31 nuovi Tutor sulle autostrade italiane. Nell’elenco c’è anche il tratto romagnolo dell'A14 con tre postazioni per controllare la velocità. I rilevatori saranno attivati in direzione sud nel tratto di autostrada tra Faenza e Forlì, Cesena e Valle del Rubicone e Valle del Rubicone e Rimini. Si aggiungono ai tre già presenti in direzione nord (tra Faenza e Ravenna Sud, Forlì e Faenza e Valle del Rubicone e Cesena). Tutti e sei i tutor presenti sull'A14 sono collocati in Romagna. Qui la mappa completa.