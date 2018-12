Le Befane Shopping Centre vince il premio nazionale per il miglior evento 2018

Attualità

Rimini

| 16:26 - 29 Dicembre 2018

Massimo Bobbo, direttore del centro commerciale Le Befane.

Il tredicesimo anno di vita de Le Befane Shopping Centre si chiude con il 'botto'. Raggiunto il muro dei 108 milioni di visitatori dall'apertura, come ciliegina sulla torta è arrivato un importante riconoscimento nell'ambito della tradizionale cerimonia di Natale del Consiglio Nazionale dei Centri Commerciali, tenutasi nei giorni scorsi a Milano presso gli East End Studios.



Le Befane Shopping Centre, dopo la vittoria dello scorso anno ottenuta con il progetto scientifico-didattico 'Dalla Terra alla Luna', si è aggiudicato infatti il premio 'Best of Category' nella categoria 'Footfall activation' anche nel 2018 con lo spettacolare progetto 'Super Heroes Show on Tour', tenutosi dal 26 maggio al 17 giugno 2018: Batman, Superman, Iron Man, Hulk, Thor, Spiderman, assieme a tutti i personaggi più amati degli universi Marvel e DC Comics, sono stati i protagonisti dell'evento in dimensioni e riproduzioni realistiche, inserite in ricostruzioni di set cinematografici, musiche, luci ed effetti speciali. Un evento che ha visto anche momenti di action figures, collezionismo, scuola di fumetto, raduni e cosplay contest.



Hanno ritirato il premio (nella foto) Eleonora Costa, Ufficio Markering CBRE e il direttore de Le Befane Shopping Centre, Massimo Bobbo. In allegato anche un'immagine dell'evento svoltosi la scorsa primavera.



Nei 23 giorni di programmazione 'Super Heroes Show on Tour' ha registrato numeri importanti: +9% di visitatori nel periodo dell’evento; circa 1000 partecipanti alla scuola di fumetto; 800 bambini coinvolti nei laboratori creativi; +10% di visitatori sul sito www.lebefane.it.