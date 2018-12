Rimini, arrestato spacciatore con svariati precedenti

Cronaca

Rimini

| 15:57 - 29 Dicembre 2018

Spacciatore mentre cede droga.

La Polizia di Rimini venerdì pomeriggio alle ore 17 ha arrestato uno spacciatore, in via Tonti, angolo via Roma. Si tratta di un 27enne marocchino, con numerosi precedenti, sorpreso a spacciare droga. Secondo quanto riferito dalle forze dell'ordine una Volante della questura impegnata nel normale controllo del territorio ha notato un gruppetto di ragazzi confabulare tra loro, mentre il 27enne, allungava la mano verso un ragazzo. Alla vista della Volante, il ragazzo in questione si nascondeva dietro un Suv parcheggiato nelle vicinanze mentre gli altri tre ragazzi con la massima indifferenza cercavano di allontanarsi. Veniva così identificato l'acquirente, un 18enne romagnolo residente a Cattolica, il quale riferiva che stava acquistando una dose da 10 euro di hashish, ma a causa del tempestivo intervento della Polizia, non aveva avuto la possibilità di concludere lo scambio.

Lo stesso dichiarava che nella stessa giornata con un gruppo di amici aveva raggiunto Rimini in treno per effettuare un giro della città. Una volta giunti in stazione, si addentravano nelle vie limitrofe alla ricerca di qualcuno che potesse vendergli dell'hashish e giunti in via Tonti all'altezza di via Roma contattavano il ragazzo in questione al quale chiedevano lo stupefacente ricevendo risposta affermativa. Veniva così organizzato lo scambio, interrotto dall’intervento dei poliziotti.

A seguito di perquisizione personale, veniva rinvenuto in una tasca dei pantaloni del giovaneun frammento di sostanza di colore marrone avvolta da cellophane trasparente, presumibilmente sostanza stupefacente del tipo hashish, oltre a tre banconote piegate in più parti per un totale di 35 euro. I poliziotti così procedevano all’arresto del ragazzo per spaccio di sostanza stupefacente e lo conducevano nelle camere di sicurezza della Questura in attesa della direttissima.