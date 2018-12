Volley A2 femminile, domenica il derby romagnolo: l'Omag ospita l'insidiosa Conad Ravenna

Sport

San Giovanni in Marignano

| 15:03 - 29 Dicembre 2018

L'Omag di San Giovanni in Marignano esulta: domenica cerca un altro successo nel derby contro la Conad.

E' ancora campionato per l'Omag di San Giovanni in Marignano. Ecco il derby casalingo contro la Conad Olimpia Teodora Ravenna, reduce dal successo sul Sassuolo.Tra le mura amiche il ruolino di marcia è perfetto (sei vinte, nessuna sconfitta), in trasferta invece le marignanesi battono in testa.

La sfida tra le due formazioni romagnole è un appuntamento da non sbagliare per entrambe. Reduce dalla sconfitta per 3-1 a Perugia, di fronte al proprio pubblico San Giovanni ce la metterà tutta per riscattarsi e continuare a tenere il passo delle prime in classifica. Dal canto suo Ravenna, con una vittoria nel derby di Romagna, potrebbe continuare a mantenere accese le speranze di entrare in zona playoff.

“Guardiamo a noi e guardiamo una partita per volta, senza fare calcoli – il diktat di coach Nello Caliendo -. Ci siamo dati questo imperativo all’interno dello spogliatoio e la vogliamo vivere in questo modo. Siamo sicuramente contenti della vittoria contro Sassuolo, tuttavia siamo altrettanto consapevoli che domenica ci aspetta una partita durissima, contro una formazione molto forte. Giocheremo contro un’altra squadra che finora in casa le ha vinte tutte e già questo la dice lunga e fornisce tante indicazioni. Contro le squadre forti abbiamo sempre dimostrato di giocarcela alla pari, pur ottenendo risultati non sempre positivi. Cercheremo di concentrarci sull’obiettivo e di dare il massimo”.

All’andata al PalaCosta terminò con una sconfitta per 1 a 3 (26-24, 27-29, 23-25, 17-25) per le ragazze di Caliendo, con le riminesi che espressero un gioco di squadra ineccepibile e un’ottima ricezione. Top scorer del match fu Lucia Bacchi con 24 punti, mentre tra le riminesi brillarono Manfredini con 19 punti all’attivo, Saguatti con 18 e Fairs con 17.Arbitri Denis Serafin e Luca Ceccanato. Si gioca alle ore 17.

LA CLASSIFICA GIRONE B

Bartoccini Gioiellerie Perugia 26; Barricalla Cus Torino* 24; Delta Informatica Trentino* 24; Omag S.Giov. In Marignano* 23; Canovi Coperture Nolo 2000 Sassuolo 23; Conad Olimpia Teodora Ravenna 17; Cuore Di Mamma Cutrofiano* 14; Sorelle Ramonda Ipag Montecchio 12; Sigel Marsala* 5.

* una partita in meno