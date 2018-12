Da gennaio Poggio Torriana passa a Whatsapp per informare i cittadini

Attualità

Poggio Torriana

| 14:58 - 29 Dicembre 2018

Veduta Torriana.

Da gennaio 2019 il Comune di Poggio Torriana sbarca su Whatsapp! Il tradizionale invio di sms con l’operatore Telecom, come fatto fino ad oggi, verrà sostituito con l’invio di sms attraverso l’applicazione gratuita, ormai molto diffusa, “Whatsapp”. La scelta dell’Amministrazione, naturalmente, è di tipo economico, dettata dalla volontà di risparmiare qualche migliaia di euro, grazie alle nuove tecnologie.

Per rimanere iscritti al servizio o iscriversi per la prima volta, è sufficiente: scaricare l’applicazione di Whatsapp dal proprio appStore (Apple) o playStore (Android) – ovviamente nel caso non si disponga già della app; inserire tra i propri contatti in rubrica il numero 3392687550 (registrandolo il numero sotto la voce “Sms PoggioTorriana”) inviare un messaggio su Whatsapp con scritto “Iscrivimi” (allo stesso modo per cancellarsi occorrerà inviare un messaggio “Cancellami”).

Il servizio è anonimo, pertanto gli utenti iscritti non vedranno i contatti altrui, che rimarranno nascosti. La modalità di comunicazione avverrà tramite “gruppi broadcast”, vale a dire che il Comune invierà la stessa informazione al totale degli iscritti al servizio, in maniera individuale.

Non sarà possibile inserire il numero del servizio all’interno di gruppi di discussione o di gruppi tematici.

La comunicazione è unidirezionale "da Comune a cittadino" , non viceversa, e dunque il numero WhatsApp non può essere utilizzato per chiamate, messaggi o segnalazioni, a cui questo servizio non risponde; per queste comunicazioni utilizzare gli altri strumenti messi a disposizione dall’ente: telefono (0541629701 int.1); email: urp@comune.poggiotorriana.rn.it; “Rilfedeur” , il servizio di segnalazioni on-line attraverso l’applicazione o il sito istituzionale.

Il servizio ha lo scopo di informare in modo semplice e veloce riguardo a notizie di pubblica utilità e ai principali eventi in programma, nonchè tempestivamente in caso di emergenze (chiusure scuole o uffici, modifiche alla viabilità, particolari allerte meteo, ecc.), ma in ogni caso non sostituisce il sito internet istituzionale www.comune.poggiotorriana.rn.it

Con l’invio del messaggio di iscrizione, il titolare dell’utenza telefonica autorizza il Comune di Poggio Torriana a trasmettere informazioni tramite Whatsapp. L’iscrizione verrà accolta con l’invio di un sms dal quale sarà possibile accedere alla policy del servizio che si intenderà così accettata. L’iscrizione va effettuata a partire dal 2 gennaio 2019.