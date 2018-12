Tuffo di capodanno, torna l'appuntamento a Riccione con il primo bagno 2019

Eventi

Riccione

| 14:46 - 29 Dicembre 2018

Intrepidi che affrontano le fredde acque dell’Adriatico.

Come da tradizione l’appuntamento di inizio anno a Riccione è sulla spiaggia di piazzale Roma per il primo tuffo del 2019, un’occasione che richiama ogni volta in riva al mare migliaia di spettatori e sempre più intrepidi che decidono di affrontare le onde fredde dell’Adriatico. Così, come ad ogni edizione, ci si ritrova sul lungomare per una passeggiata, il tempo di scambiarsi gli auguri e alle 11.00 pronti ad attendere il fischio che darà il via al bagno dei più coraggiosi.

Tra loro anche quest’anno il gruppo di harleysti di Riccione Chapter che arriveranno in spiaggia in sella ai loro bolidi: attesi circa 50 motociclisti provenienti da tutta la regione.

Durante la mattinata saranno inoltre premiati i vincitori del contest Riccione Green Christmas e il quartiere con l'albero di Natale più votato.

L’organizzazione come sempre è curata dalla Cooperativa Bagnini in collaborazione con il Comune, la Protezione Civile, la Croce Rossa e la Capitaneria di porto che garantiranno la sicurezza in mare. Non mancheranno bevande calde, panettone e spumante per un brindisi.

Come ogni anno le offerte raccolte sono destinate all'acquisto di strumentazione per i reparti di Ortopedia, Pronto Soccorso e Medicina d'Urgenza dell'Ospedale Ceccarini di Riccione.