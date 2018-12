Contributi per eventi solo attraverso bando, la decisione del Comune di Coriano

Attualità

Coriano

| 12:38 - 29 Dicembre 2018

Il sindaco di Coriano Domenica Spinelli.

In un ottica di migliore programmazione e di trasparenza, l'Amministrazione Comunale di Coriano, in applicazione del Regolamento Comunale per la concessione di contributi,sovvenzioni, sussidi ed ausili finanziari e per l'attribuzione di vantaggi di qualunque genere a enti pubblici e privati, comprese le associazioni, approvato, con delibera del Consiglio Comunale n. 45 del 26 aprile 2017, ha dato mandato di pubblicare uno specifico bando per finanziare le attività svolte sul territorio negli ambiti indicati dal bando stesso.

Sono invitati a fare domanda tutti coloro che organizzano eventi e manifestazioni e che desiderano ricevere un contributo comunale a fondo perduto, per attività finalizzate al raggiungimento di scopi riconducibili ex art.2 dello Statuto Comunale entro il termine fissato per il 31 di gennaio.

La partecipazione al bando sarà l'unica via per ottenere contributi ordinari dal Comune, si evidenzia perciò l'importanza di presentare domanda per tutte le attività che si svolgeranno nell’anno 2019.

Con questo bando si intende sostenere le iniziative proposte dalle realtà associative del territorio al fine di valorizzare l'impegno di tante persone che mettono a disposizione il loro tempo libero per rendere il territorio accogliente e vivo.