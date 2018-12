A Rimini le stelle del podismo protagoniste della Corrida di San Silvestro

Sport

Rimini

| 12:35 - 29 Dicembre 2018

La partenza della seconda edizione della Corrida di San Silvestro (dicembre 2017).

La 3^ Corrida di San Silvestro patrocinata dal Comune di Rimini, dalla Uisp, dall’ Aido e dall’Unicef è uno dei 150 eventi inseriti nel Capodanno più lungo del mondo che vedrà ai nastri di partenza professionisti e appassionati della corsa provenienti da tutta l’Italia e dall’estero (Germania, Polonia e Norvegia) per correre, per scambiarsi gli auguri e per trascorrere e vivere il lungo e travolgente Capodanno Riminese.



Si prospetta una partecipazione record per la 3^ Corrida di San Silvestro in programma lunedì 31 dicembre che andrà in scena su un percorso di 10 chilometri e 800 metri, dopo un anello iniziale di 1000 metri, i runners entreranno su un percorso di km 4,9 di pregio paesaggistico di rilievo, transitando sul Colle Belvedere e che attraverserà il Ghetto Storico del Castellaccio sui primi pendii del riminese da ripetersi per due volte. Al passaggio davanti all’arrivo al km 5,4 è posto il Traguardo Volante “Rimini Capodanno” che premierà il primo uomo e la prima donna che transiteranno.

Guardando la start list la Corrida di San Silvestro si prospetta elettrizzante: in campo maschile i riflettori sono puntati sul bellunese Mihail Sirbu che vanta un 15’ 01” sui 5000 metri e 32’04” sui 10.000 metri e sul talento senegalese Mamadou Diof 3° nel 2017 davanti a Matteo Luchese (Campione italiano della 100 km) e al beniamino di casa Gian Luca Borghesi.

Nella Corrida rosa al via tra le oltre 50 donne dove spiccano i nomi di Monica Seraghiti vincitrice della scorsa edizione, Federica Moroni Campionessa Italiana della 50 km, Paola Braghiroli e Luana Leardini.

La Corrida di San Silvestro è un giorno di festa ed allegria, per tutti, dove si ritroveranno amici, famiglie e giovani. La cronaca sportiva e sarà raccontata dall’esplosivo e coinvolgente Gibo.

Il ritrovo della corsa è alle ore 8.30 è presso il Bar Lunatico (Via Clerici - Rimini). Le partenze ore 9.30 Corrida Giovanile di Km 1, ore 9.45 Corrida di San Silvestro km 10,8 competitiva in coda partiranno le corse e le camminate ludico motorie.



Il giorno dopo per i più ardimentosi alle ore 12.00 Bagno di Capodanno presso Il Rimini Beach Christmas Village presso il Bagno 26 di Marina Centro con il bagnino Gabriele che cura l’organizzazione.