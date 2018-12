Maxi tamponamento sulla Statale 16, cinque auto coinvolte e quattro feriti. Traffico paralizzato

Cronaca

Rimini

| 12:10 - 29 Dicembre 2018

Operatori eseguono le operazioni di pulizia e bonifica della strada dopo i tamponamenti.

Un incidente si è verificato nella mattina di sabato, intorno alle 9, all'incrocio tra la Statale 16 e la Consolare per San Marino, una delle zone più critiche della viabilità riminese. Si è trattato di un maxi tamponamento che ha coinvolto cinque automobili: due Peugeot (una 208 e una 308), un'Opel Astra, una Lancia Y e una Volkswagen New Beetle. Tre i conducenti feriti, una donna e due uomini, più una quarta persona che era un passeggero su una delle vetture coinvolte. Ingente il dispiegamento di forze per regolare la viabilità all'incrocio: sul posto Carabinieri e Polizia Municipale, oltre ai Vigili del Fuoco e personale del 118. La Polizia Stradale si è occupata invece dei rilievi del sinistro. Inevitabili i disagi alla circolazione stradale, fortemente rallentata.