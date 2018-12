La musica elettronica di Giorgio Moroder e Ilario Alicante per un evento unico a Rimini

Eventi

| 11:43 - 29 Dicembre 2018

Giorgio Moroder.

Un evento unico in Italia, capace di unire due mondi, due epoche, due artisti che hanno fatto la storia della musica elettronica: Giorgio Moroder e Ilario Alicante. Evolution, questo il format che racconterà questo incontro speciale tra le diverse generazioni musicali, il 5 gennaio 2019, all’interno di RDS Stadium di Rimini. Elia Campagna, Direttore Artistico e ideatore dell’evento, spiega come il concetto di “evoluzione” verrà applicato alla musica: “Dai sintetizzatori che hanno reso celebre Moroder come compositore per Hollywood - dove ha vinto ben 3 Premi Oscar e innumerevoli altre onoreficenze -, alla dance elettronica che ha permesso ad Alicante di vincere al DJ Awards l’ambito premio di Best Techno Artist 2018. Due geni italiani, due artisti, due maestri dell’elettronica, quindi, che si incontreranno nella città di Fellini, mettendosi alla prova come protagonisti di questa storia, ma anche come spettatori, raccontando a loro volta l’evoluzione della loro musica e non solo della loro, visto che hanno collaborato entrambi con le star della loro epoca, Moroder praticamente con tutti dagli anni ’60 a oggi, Alicante con i più grandi Dj internazionali della contemporaneità. Sarà fantastico, oltre che unico, ascoltarli duettare all’RDS Stadium, per l’occasione rinnovato con una scenografia a tema, che racconta a sua volta questo percorso dal digitale all’analogico”.

Ad aprire l’evento saranno, dalle 20, Pakkio Sans, Ricky L, Fimp e Benny Blanco.