Motociclismo, si scioglie l'associazione '58 Boys' nata in ricordo del pilota Marco Simoncelli

Sport

Coriano

| 11:32 - 29 Dicembre 2018

E' indelebile il ricordo di Marco Simoncelli non solo tra i suoi fans.

L’Associazione “58Boys”, nata il 4 gennaio 2012 a Coriano a due mesi dall’incidente di Sepang in cui perse la vita il pilota Marco Simoncelli, con l’assemblea dei soci del 17 dicembre scorso ha deliberato lo scioglimento e si è deciso la chiusura dell’associazione al termine dell'anno 2018, fiera per quello che ha fatto.

L'associazione ha portato ampiamente a termine tutte le finalità presenti nello statuto. Ha organizzato per sette anni consecutivi uno dei più grandi motoraduni non brandizzati d’Italia il “ Motomemorial SicDay “, nel dicembre nel 2012 è stato inaugurato il “Podio del SIC” nei giardini davanti alla chiesa: "L'abbiamo Ideato e realizzato noi 58 boys, a tempo di record perchè il ricordo di Marco doveva vivere per sempre - spiega l'associazione in un comunicato - Abbiamo contribuito in maniera tangibile alla realizzazione del museo del SIC con lavori e denari e il 20 gennaio 2019 compleanno del Sic con l’inaugurazione di casa Santa Marta a Sant’Andrea in Besanigo di Coriano riteniamo concluso il proficuo lavoro di tanti volontari che hanno messo a disposizione il loro tempo libero per contribuire alla realizzazione dei progetti della Fondazione Marco Simoncelli".